Во Владимирской области за год подорожали полисы ОСАГО и КАСКО

Владимирстат подсчитал, что в регионе страхованием занимается 45 организаций, из них пять специализируются на страхование жизни, две организации занимаются медицинским страхованием, три - страхованием гражданской ответственности, а шесть - страхованием имущества. При этом за минувший год средняя годовая стоимость страховых услуг заметно выросла. Так по сравнению с августом 2020 года полис добровольного страхования жилья от стандартных рисков подорожал с 4086,65 до 4153,66 рублей, цена КАСКО выросла с 47874,37 до 58618,46, ОСАГО - с 7813,26 до 8480,77 рублей.