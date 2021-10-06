Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев 7 октября даст свою первую пресс-конференцию

Александр Авдеев.

Временно исполняющий обязанности губернатора Владимирской области Александр Авдеев не стал откладывать в долгий ящик общение с журналистами, и уже на третий день своего пребывания в должности дает первую пресс-конференцию.

7 октября в 11.00 в администрации Владимирской области состоится брифинг Александра Авдеева. На нем наверняка будет задано немало вопросов о ближайших планах главы региона. Мы обязательно дадим подробности с мероприятия. Следите за обновлением сайта.

Напомним, Александра Авдеева назначили врио губернатора ближе к вечеру 4 октября. До этого он был депутатом Госдумы от Калужской области. Уже на следующий день он встретился с местными главами муниципалитетом, руководством ЗС и профильными департаментами.