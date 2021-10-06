В Петушинском районе пожарные спасли трех человек во время пожара в двухэтажном доме

5 октября в 14 часов случился пожар в квартире двухэтажного дома на улице Центральной в деревне Новое Аннино Петушинского района. Загорелась квартира на первом этаже двухэтажного кирпичного дома, сообщили в ГУ МЧС России по Владимирской области.

Выяснилось, что из квартиры, где находился очаг пожара, люди успели выйти самостоятельно – они и сообщили своевременно о пожаре. Но из-за сильного задымления на этаже жители соседних квартир самостоятельно не могли выбраться, а дышать было сложно. Надев дыхательные аппараты трем жильцам, сотрудники МЧС вывели их на улицу.

Пожар оперативно ликвидирован на площади 6 квадратных метров. Пострадало имущество и внутренняя отделка квартиры. Погибших и пострадавших нет. В настоящее время дознаватели МЧС России устанавливают причины произошедшего. Одна из версий – короткое замыкание.