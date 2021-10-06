Во Владимирской области практически каждый второй брак заканчивается разводом

В сентябре во Владимирской области сыграли 960 свадеб. Ожидаемо треть из них – 308 – состоялась во Владимире, на втором месте с большим отрывом округ Муром – 105 бракосочетаний, на третьем – Ковров с 80 свадьбами. По-прежнему у женихов и невест популярен Суздаль – в небольшом городе расписались за месяц 66 пар. А меньше всего женились в Селивановском, Гусь-Хрустальном и Гороховецком районах – девять, 11 и 14 свадеб за месяц соответственно.

Разводились владимирцы тоже активно – 503 расставания за месяц, фактически распалась каждая вторая семья. В тройке лидеров по разводам Владимир (133), Ковров (43) и Александровский район (42). Меньше всего разводились в Селивановском, Гусь-Хрустальном и Гороховецком районах – по шесть разводов в каждом. Но единственным муниципалитетом, где за месяц не развелся никто, стал город Радужный. Зато свадеб там сыграли аж десять штук.