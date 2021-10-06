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Общество6 октября 2021 13:41

На дорогах Владимирской области установили 20 камер фотовидеофиксации

Всего в регионе действует 101 комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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Ещё 20 камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения установлено во Владимирской области на дорогах, сообщает областная администрация.

Новые комплексы появились на двух региональных автомобильных дорогах: «Сенинские Дворики – Ковров – Шуя – Кинешма» − на въезде в деревню Ручей со стороны города Коврова, и «Владимир – Муром – Арзамас» в деревне Новая Судогодского района и деревне Санчугово Селивановского района, а также в 8 городах области.

Пять камер размещено на улицах Коврова по адресам: Строителей, 25; Комсомольской, 116А; Дегтярёва, 99; Белинского, 8 и на пересечении улиц Дегтярёва и Урицкого; четыре комплекса − на улицах Гусь-Хрустального: на Интернациональной у домов 23 и 114, на Транспортной, 12 и на въезде в город со стороны Курлово.

По две камеры установлены в Покрове (в районе домов под одинаковым № 55 по улицам 3-го Интернационала и Октябрьская) и Александрове (на улицах Советская, 54 и Королёва, 1). Кроме того, по одному автоматическому комплексу фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения появились в Струнино на ул. Заречной, 2, в Собинке на улице Димитрова, 9, в Камешково на ул. Крупской, 17-Б и в Киржаче на перекрёстке улиц Большой Московской и Набережной.

Установленные комплексы будут фиксировать не только превышение скорости, но и выезд на встречную полосу, нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда, а также движение по обочинам. Камеры, установленные на пешеходных переходах, будут регистрировать нарушения, связанные с не предоставлением преимущества в движении пешеходам.