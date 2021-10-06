Во Владимирской области свободно только 95 коек для больных коронавирусом

Как сообщают в областной администрации, по состоянию на 6 октября в медицинских организациях региона действуют 1879 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 94,9 процента из них занято (1784), свободны 95 коек. При этом в регионе пациенты с коронавирусом выздоравливают, но медленнее, чем заболевают. За время пандемии 50468 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 135 человек, а заболели 234. При этом семь человек за сутки умерли, а всего в регионе от коронавируса скончались 2000 жителей.

При этом новый и.о. главы региона Александр Авдеев уже провел совещание с новым директором департамента здравоохранения Константином Барановым они обсудили не только состояние медицины в регионе в целом и проблемы лекарственного обеспечения, но и меры по борьбе с коронавирусом, которые нужно принять в первую очередь.