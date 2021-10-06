Владимирской области выделили деньги на развитие Доброграда

.

Президиум (штаб) правительственной комиссии по региональному развитию в РФ под председательством заместителя Председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина одобрил Владимирской области заявку на предоставление инфраструктурного бюджетного кредита для комплексного развития Доброграда и жилищно-коммунального комплекса города Александрова, сообщил врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев на своих личных страничках в социальных сетях.

Также Александр Авдеев добавил, что от Владимирской области будут рассматриваться еще три заявки на федеральное финансирование.

Вообще первый день врио губернатора прошел скорее, как ознакомительный. Также Авдеев встретился с недавно назначенным директором департамента здравоохранения Константином Барановым. Подробностей этой встречи не озвучено.