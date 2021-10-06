Во Владимире пункт вакцинации от коронавируса и гриппа открыли в "Ленте"

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Привиться от новой коронавирусной инфекции и гриппа с 6 октября можно и на территории владимирского гипермаркета «Лента», сообщает департамент здравоохранения Владимирской области.

Вакцинация проходит на базе мобильного медицинского комплекса, который расположен на парковочной площадке гипермаркета «Лента». Время работы прививочного пункта – с понедельника по пятницу с 10.30 до 14.00. При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

Таким образом, пункты вакцинации теперь открыты во всех торговых центрах города Владимира. Привиться можно в торговом центре «Мегаторг», гипермаркете «Глобус», торгово-офисном комплексе «Восток-1» и на территории гастромаркета «Рынок на Студеной».