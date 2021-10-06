В Муроме расчищают участок для строительства детской поликлиники

Городские службы по благоустройству приступили к расчистке земельного участка 0,7 гектара, который администрация округа выделила на улице Островского под строительство новой детской поликлиники. Сейчас с участка убирают мусор и спиливают деревья, потом займутся подведением к будущей поликлиники инженерных коммуникаций.

Напомним, на создание современной детской поликлиники планируют потратить 335 миллионов рублей. Согласно проекту трехэтажное здание площадью пять тысяч квадратных метров возведут в четыре этапа, по планам, закончить должны до 2023 года, строить его будет "МНК-ГРУПП". Современное учреждение должно вместить в себя кабинеты для приема маленьких пациентов, лаборатории и помещения для работы узких специалистов.