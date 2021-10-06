На улице Горького закрывается старейший книжный магазин Владимира

Завершается целая эпоха - во Владимире закрылся последний книжный магазин, работавший по заветам советской торговли. Старейший книжный магазин на улице Горького, 44 (остановка "Всполье") уже дал объявление о том, что закрытие произойдет 29 октября.

В связи с этим в магазине объявили двухнедельную акцию ликвидации товара. С 5 по 29 октября в магазине по сильно сниженным ценам можно будет купить художественную литературу, специальные научные и учебных издания, канцелярские принадлежности, музыкальные ноты и игрушки. Магазин работает в будние дни с 9.00 до 19.00, в субботу и воскресенье - с 10.00 до 17.00.

Напомним, что некоторое время назад магазин выставлялся на продажу на сайте объявлений "Авито" за 32 миллиона рублей. Неизвестно, продается магазин по этой цене, или она была снижена.