Во Владимирской области 6 октября коронавирус выявили у 234 человек

На территории Владимирской области 6 октября 2021 года лабораторно подтверждено 234 случая заболевания Covid-19, сообщает Роспотребнадзор.

Вот как распределились случаи по районам региона: 67 сл. в г. Владимире, 26 сл. в Гусь-Хрустальном, 25 сл. в Муромском, 22 сл. в Ковровском, 12 сл. в Вязниковском, 11 сл. в Петушинском, 10 сл. в Киржачском, 10 сл. в Собинском, 9 сл. в Кольчугинском, 9 сл. в Суздальском, 8 сл. в Юрьев-Польском, 7 сл. в Гороховецком, 6 сл. в Меленковском, 6 сл. в Александровском, 3 сл. в Селивановском, 2 сл. в Камешковском, 1 сл. в Судогодском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 55 573 случая заболевания (13 095 сл. в г. Владимире, 6427 сл. в Гусь-Хрустальном, 6077 сл. о. Муром, 4678 сл. в Ковровском, 2953 сл. в Александровском, 2886 сл. в Петушинском, 2298 сл. в Юрьев-Польском, 2410 сл. в Вязниковском, 2384 сл. в Кольчугинском, 2329 сл. в Суздальском, 1837 сл. в Собинском, 1831 сл. в Киржачском, 1497 сл. в Меленковском, 1215 сл. в Гороховецком, 1184 сл. в Камешковском, 1017 сл. в Селивановском, 768 сл. в Судогодском, 687 сл. в г. Радужном).