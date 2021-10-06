Дело директора департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области передано в суд

Следственный комитет РФ по Владимирской области сообщает о завершении расследования уголовного дела в отношении директора и заместителя директора департамента имущественных и земельных отношений Глеба Панфилова и Оксаны Власенко. Их обвиняют в получении взяток и мошенничестве.

По версии следствия, обвиняемые с августа 2019 по июль 2020 года получали от представителей разных компаний взятки на общую сумму более 13 миллионов рублей за беспрепятственное заключение контрактов на строительство и капитальный ремонт зданий и помещений учреждений образования и здравоохранения. Кроме этого в мае 2020 года директор департамента получил от своего заместителя 1,2 миллиона рублей за продление с ней служебного контракта, при этом полномочий на пролонгирование трудовых отношений он не имел.

Оксана Власенко признала вину и с прокуратурой региона заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. В отличие от нее Глеб Панфилов вину в совершенных преступлениях не признал. Дело передано в суд.