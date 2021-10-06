Во Владимирской области на данный момент собрали лишь половину урожая картофеля

Департамент сельского хозяйства отчитался о сборе урожая в 2021 году. И пока цифры по зерну, картофелю и овощам сильно разнятся.

Так, погода в начале сентября не сильно повлияла на сбор зерновых культур. По состоянию на начало октября сжато более 90 процентов посевов зерновых культур, намолочено 174 тысячи тонн зерна бункерного веса. В текущем году ожидается собрать зерна на уровне 2018 и 2019 годов – это около 165 тысячи тонн в весе после доработки.

Зато дождливый сентябрь сильно сдерживал темпы уборки картофеля и овощей. На текущую дату выкопано всего 1,3 тысячи га картофеля (48% от всей посадочной площади) при средней урожайности 299,9 ц/га, что на уровне прошлого года. Овощи убраны с площади 0,5 тысячи га (44%), собрано 5,2 тысячи тонн. Урожайность овощей – 101 ц/га, что также на уровне прошлого года. Из овощной продукции сельхозтоваропроизводители области преимущественно выращивают капусту, морковь, свеклу, кабачки, тыкву.