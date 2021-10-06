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Происшествия6 октября 2021 8:18

Житель Коврова расплатился в магазине сувенирными деньгами

Похищенный телефон он сдал в ломбард
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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В конце сентября полицейских из Коврова вызвали в торговый центр. Как сообщают в областном УМВД, продавец торговой точки рассказала, что неизвестный мужчина приобрел телефон и в качестве оплаты передал скомканные деньги. Развернув купюры, продавец поняла, что они сувенирные. К этому моменту мужчина уже ушел, забрав телефон, стоимостью 3000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска изучили записи с камер видеонаблюдения, а также отработали лиц, ранее уже привлекавшихся к уголовной ответственности. В результате по подозрению в совершении мошенничества был задержан ранее судимый 43-летний местный житель.

В содеянном он сознался, пояснив, что похищенный телефон он сдал в ломбард.

Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".