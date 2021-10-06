Житель Владимирской области выиграл в лотерее больше миллиона рублей

Житель Владимирской области приобрел лотерейный билет на 462 тираж Жилищной лотереи в почтовом отделении 601300 города Камешково. 5 октября он пришел проверить результаты тиража и узнал, что сумма выигрыша по билету составила 1,25 миллиона рублей.

- Это наш постоянный клиент, он часто приобретает лотерейные билеты в почтовом отделении, но такой удачи еще у него не было, - сообщили сотрудники отделения.

Стоит отметить, что за 9 месяцев в почтовых отделениях Владимирской области реализовано более 600 000 лотерейных билетов. Общая сумма выигрышей составила более 31 миллиона рублей.

Чаще всего лотерейные билеты на почте покупают жители Александровского, Суздальского, Судогодского, Камешковского, Ковровского, Меленковского и Муромского районов области.