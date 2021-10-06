В Петушинском районе полностью сгорел частный дом

фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

5 октября около трех часов дня в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: Петушинский район, д. Старые Петушки, ул. Шоссейная, д. 137. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

Когда пожарные приехали на место, дом горел по всей площади. Пожарные ликвидировали пожар на площади 112 кв.м. Погибших и пострадавших нет.

На пожар привлекались от МЧС 4 единицы техники, 13 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.