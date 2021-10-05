Во Владимирской области в сентябре скончалось более 2300 жителей

Владимирская область остается умирающим регионом. За сентябрь здесь скончалось 2308 жителей, родилось практически в четыре раза меньше - 793. Традиционно самая высокая доля смертности во Владимире (563 человека), Коврове (237), округе Муром (213) и Александровском районе (198). Новые жители появились на свет в каждом районе, больше всего в областной столице (330), Коврове (95) и округе Муром (74). Увы, шесть младенцев родились мертвыми – трое во Владимире, двое – в Александровском районе, один в Коврове. Умерло и семь малышей до года – четверо во Владимире, двое в округе Муром, один – в Собинском районе. При этом во многих районах число родившихся меньше числа умерших даже не в четыре раза, как по региону, а больше. Так в Кольчугинском районе разница в пять с лишним раз, в 12 с лишним раз – в Киржачском, почти в пять раз – в Гусь-Хрустальном.