Во Владимире привиться от коронавируса можно будет в "Мегаторге"

Во Владимире пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции и гриппа без предварительной записи можно будет в "Мегаторге". Вакцинация в торговом центре на улице Тракторной, 45 будет проходить по средам, четвергам и пятницам с 13:00 до 15:00. Прививочный пункт располагается на втором этаже. Желающим привиться от новой коронавирусной инфекции необходимо иметь при себе паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС, для вакцинации от гриппа наличие этих документов не обязательно.

Напомним, во Владимире по субботам вакцинация от гриппа проходит с 10:00 до 13:00 в торгово-офисном комплексе «Восток-1» на ул. Егорова, 8-б. Вакцинация от новой коронавирусной инфекции и гриппа также организована с понедельника по субботу на территории гастромаркета «Рынок на Студеной» на ул. Дворянской, 27а. В будние дни прививочный пункт открыт с 13:00 до 15:00, по субботам – с 10:00 до 12:00. Кроме того, привиться от новой коронавирусной инфекции и гриппа можно и в гипермаркете «Глобус». Пункт работает ежедневно с 10:00 до 14:00, кроме воскресенья.

Во Владимирской области на сегодняшний день первый этап вакцинации от новой коронавирусной инфекции прошли 334983 жителя региона, завершили полный курс вакцинации 316777 человек. От гриппа привились 88287 человек, в том числе 11880 детей (данные от 30 сентября).