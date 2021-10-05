Бывший главврач Владимирской больницы вернет растраченные деньги

Вступившим в законную силу приговором Ленинского районного суда бывший главрач Владимирской шестой больницы ризнана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная с использованием своего служебного положения в крупном размере) и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 3 года с лишением права занимать должности в государственных учреждениях, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на срок 3 года.

Являясь главным врачом городской больницы № 6 г. Владимира, она в 2015-2017 гг. она растратила вверенные ей деньги, полученные лечебным учреждением от предпринимательской деятельности, из средств бюджета области и Территориального фонда обязательного медицинского страхования, на общую сумму более 300 тысяч рублей.

Прокурор города обратился в суд с исковым заявлением в интересах Российской Федерации к Крыловой о взыскании ущерба, причиненного преступлением. Иск удовлетворен частично. В этой связи прокуратурой принесено апелляционное представление, которое судебной коллегией по гражданским делам Владимирского областного суда признано обоснованным, требования прокурора судом второй инстанции удовлетворены в полном объеме. Фактическое исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры города.