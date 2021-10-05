Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев встретился с руководителями региона

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5 октября врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев встретился с руководящим составом органов исполнительной, законодательной и судебной власти Владимирской области. В ходе встречи заместитель Полпреда Президента РФ в ЦФО Алексей Ерёмин представил Авдеева кураторам всех блоков областной администрации, руководителям Законодательного Собрания, органов судебной системы региона, территориальных управлений федеральных ведомств и структур.

В общении принял участие бывший глава региона, а теперь депутат Государственной Думы Владимир Сипягин. И Александр Авдеев поблагодарил бывшего губернатора.

«Искренне благодарю Владимира Сипягина за то, что оставил существенный задел для дальнейшего развития региона. Потенциал области – огромен. Работа нам предстоит большая и непростая, поэтому рассчитываю на вашу поддержку», − отметил Александр Авдеев.

Владимир Сипягин заверил собравшихся, что Владимирская область переходит в надёжные руки: «Александр Александрович – человек профессиональный, опытный, работал во всех уровнях власти, обладает большим управленческим опытом. Со своей стороны гарантирую всячески содействовать в продвижении важных для региона инициатив на федеральном уровне».