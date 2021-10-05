Гибелью во Владимирской области на патриотических сборах подростка заинтересовался Александр Бастрыкин

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки представить ему подробный доклад о доказательствах по делу о гибели в 2018 году во Владимирской области 17-летнего подростка, сообщает пресс-служба СК РФ.

Александра Бастрыкина интересует все по делу, по ходу следствия, в том числе результаты судебных экспертиз и основания для принятых процессуальных решений. Напомним, что история произошла в марте 2018 года. Тогда в 33 регионе произошло ДТП, в результате которого погиб 17-летний школьник, принимавший участие в Суворовско-Ушаковских сборах. Приговором суда водитель автомобиля, который обвинялся в совершении ДТП, оправдан. Кроме того, прекращено уголовное дело о халатности при организации сборов.

Однако история была достаточно темной, и многие были несогласны с решением. Не так давно об уголовном деле вспомнили вновь на одном из федеральных телеканалов. Эфир и привлек внимание председателя Следкома России.