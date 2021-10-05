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Общество5 октября 2021 15:40

Владимирский воспитатель претендует на звание лучшей в стране

Она представляет наш регион на всероссийском конкурсе
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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В город Сочи прибыла участница Всероссийского конкурса «Воспитатель года 2021» - Морозова Татьяна, воспитатель детского сада №13 города Владимира. Именно она будет представлять Владимирскую область на данном мероприятии. Сопровождает Татьяну Вячеславовну ее наставник, заведующая ДОУ №13 Фомина Галина.

Уже завтра для педагога начнутся непростые конкурсные испытания: в первом «Моя педагогическая находка» (инновационный опыт педагога) Татьяна Морозова расскажет историю «оживших полотенец», о конструировании в технике ошибори. Второе испытание - мероприятие с детьми, тематику которого определит завтрашняя жеребьевка.