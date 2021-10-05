В Гусь-Хрустальном районе 11-летней девочке с онкологией задерживали выдачу лекарств

В Гусь-Хрустальном районе произошла еще одна историй с неполучением вовремя лекарств льготниками. На этот раз пострадала 11-летняя девочка, страдающая онкологией, сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.

Девочка должна получать лекарства по федеральной льготе, так как детским врачом-эндокринологом ребенку назначено комплексное медикаментозное лечение. Однако права ребенка учреждениями здравоохранения неоднократно нарушались, поскольку рецепты о выдаче девочке медицинских препаратов ставились на отсроченное обслуживание или не выдавались вовсе.

Понадобилось вмешательство прокуратуры, чтобы решить проблему с выдачей лекарств ребенку. Кроме того, межрайонным прокурором в суд направлен иск с требованием обязать департамент здравоохранения Владимирской области обеспечить ребенка всеми жизненно-необходимыми лекарственными препаратами в дальнейшем.