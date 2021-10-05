Во Владимире положили асфальт ещё на шести улицах

Как сообщили в городской администрации, сегодня работы струйно-инъекционным методом выполняются на улицах Стрелецкой, Диктора Левитана, Офицерской, Гагарина, 850-летия, проспекте Ленина. Этот метод позволяет эффективно выровнять поверхность дорожного полотна с использованием минимального количества материалов. На подготовленный участок наносят тонкий слой водно-битумной эмульсии и укладывают мелкофракционный черный щебень. Затем подготовленную поверхность заливают его водно-битумной эмульсией для обеспечения надежной сцепки всех компонентов.

Кроме этого, дорожную разметку велодорожек и пешеходных переходов обновляют на улице Комиссарова. Ремонт, замена и восстановление проектного положения дорожных знаков ведется на улицах Мира, Горького, Чайковского, проспекте Строителей.