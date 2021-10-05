Каждый одиннадцатый владимирец занимается инвестициями

На конец первого полугодия около 117 тысяч жителей Владимирской области имеют брокерские счета, 3 тысячи человек стали инвесторами в рамках договоров доверительного управления. Совокупная стоимость активов жителей региона на фондовом рынке превысила 27 миллиардов рублей на брокерских счетах и достигла почти 3 миллиардов рублей на доверительном управлении.

В среднем, каждый одиннадцатый житель региона является владельцем счета у брокера. На брокерском счете владимирцев находится в среднем около 600 тысяч рублей, на счете доверительного управления — 869 тысяч рублей. При этом 63% брокерских счетов остаются пустыми.

- Банки активно предлагают брокерские счета своим клиентам. В результате владимирцы открывают счета у брокера, не имея средств для их пополнения и покупки ценных бумаг, а также, не обладая знаниями о работе фондового рынка, — отметила управляющий Отделением Владимир Банка России Надежда Калашникова.

Для того, чтобы изучить основы инвестирования, владимирцы могут посмотреть бесплатные вебинары Банка России «Грамотный инвестор». С 4 по 15 октября в России проходит Международная неделя инвесторов, которая одновременно проводится во многих странах мира. На дистанционных занятиях владимирцы смогут познакомиться с особенностями финансовых продуктов и связанными с ними рисками, с работой биржевых площадок, изучить стратегии инвестирования.