Половину комплекса "Русь-кино" выставили на продажу за 200 миллионов рублей

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На сайте объявлений "Авито" появилось сообщение о продаже половины развлекательного комплекса "Русь-кино". Сумма сделки составляет 200 миллионов рублей.

Как указано в объявлении, продается площадь объемом 2467,7 квадратных метров. Речь по всей видимости идет именно о той части комплекса, где расположены кинотеатр, ресторан "Фарфаллина", кафе и детские игровые зоны на втором этажах. Судя по объявлению, эти площади ранее были сданы в аренду. Отдельно собственник комплекса упоминает, что в здании проводилась реконструкция в 2010 году.

Вообще, на сайте "Авито" можно регулярно найти разные интересные объявления, связанные с продажей невидимости. В свое время здесь продавались гостиница "Заря", книжные магазины на Егорова и Горького и многие другие знаковые для Владимира объекты.