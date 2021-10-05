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Общество5 октября 2021 11:05

Новый пешеходный переход на улице Сперанского оборудуют «островком безопасности»

Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
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Мэрия Владимира отреагировала на возмущение жителей улиц Сперанского и Василисина на невозможность перейти дорогу в районе дома №1 по улице Василисина. Однако отреагировала не совсем так, как ждали многие из местных жителей.

Как сообщает администрация города Владимира, они сделали запрос в ГИБДД по поводу перехода и получили ответ, в котором указано, что рассматриваемый участок улично-дорожной сети расположен между двумя пешеходными переходами. Первый переход на пересечении улицы Сперанского с улицей Нижняя Дуброва оборудован светофором. Второй переход расположен на пересечении улицы Сперанского с улицей Василисина. По заключению Госавтоинспекции, расстояние между пешеходными переходами составляет менее 400 метров, поэтому организация третьего пешеходного перехода не соответствует требованиям п. 4.5.2.1 ГОСТ Р52766.

В итоге, в мэрии решили установить «островок безопасности» на новом пешеходном переходе на пересечении улицы Сперанского с улицей Василисина.