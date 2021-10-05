Из всех вице-губернаторов Владимира Сипягина на своем посту остался лишь Вячеслав Кузин

В администрации Владимирской области из всех вице-губернаторов, работавших в команде Владимира Сипягина, остался лишь один - Вячеслав Кузин, отвечающий за финансовую политику в регионе. Со всеми остальными расторгнуты контракты.

В данном случае, это не прихоть назначенного вчера врио губернатора Александра Авдеева, а исполнение областного закона, по которому если глава региона досрочно покидает свой пост, то с его командой также расторгаются контракты. В итоге, "белый дом" покидают Аркадий Боцан-Харченко, Александр Ремига, Григорий Вишневский, Герман Елянюшкин, Михаил Коротаев.

Кстати, областной закон объясняет также, почему не был уволен Вячеслав Кузин. Дело в том, что он был назначен на этот пост до прихода к власти Владимира Сипягина. Впрочем, наверняка Вячеслав Павлович сохранил бы свою должность при любых раскладах. В регионе он пользуется серьезным авторитетом. Кроме того, он на хорошем счету в Министерстве финансов РФ.