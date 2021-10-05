Во Владимирской области за сутки выявили 225 новых случаев заболевания коронавирусом

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 5 октября 2021 года лабораторно подтверждено 225 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, которые распределились так: 65 сл. в г. Владимире, 22 сл. в Муромском, 23 сл. в Ковровском, 9 сл. в Петушинском, 8 сл. в Кольчугинском, 11 сл. в Александровском, 9 сл. в Юрьев-Польском, 24 сл. в Гусь-Хрустальном, 0 сл. в Судогодском, 11 сл. в Собинском, 1 сл. в г. Радужный, 7 сл. в Киржачском, 3 сл. в Камешковском, 6 сл. в Гороховецком, 5 сл. в Меленковском, 10 сл. в Вязниковском, 10 сл. в Суздальском, 1 сл. в Селивановском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 55 339 случаев заболевания, из них 13028 сл. в г. Владимире, 6052 сл. в Муромском, 4656 сл. в Ковровском, 2875 сл. в Петушинском, 2375 сл. в Кольчугинском, 2947 сл. в Александровском, 2290 сл. в Юрьев-Польском, 6401 сл. в Гусь-Хрустальном, 767 сл. в Судогодском, 1827 сл. в Собинском, 687 сл. в г. Радужный, 1821 сл. в Киржачском, 1182 сл. в Камешковском, 1208 сл. в Гороховецком,1491 сл. в Меленковском, 2398 сл. в Вязниковском, 2320 сл. в Суздальском, 1014 сл. в Селивановском.