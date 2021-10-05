Владимирскую область с рабочим визитом посетил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев

Олег Гриднев.

3 - 4 октября состоялся рабочий визит во Владимирскую область заместителя Министра здравоохранения РФ Олега Гриднева. Его сопровождали федеральные эксперты – директор Федерального центра медицины катастроф Михаил Замятин, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов, врач-эпидемиолог Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова Оксана Орлова и начальник управления контроля качества и безопасности медицинской деятельности НМХЦ им. Н.И. Пирогова Яна Попова, сообщает администрация Владимирской области.

Олег Гриднев принял участие во внеочередном заседании регионального оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Штаб в тот момент возглавлял еще Владимир Сипягин. Кроме того, Олег Гриднев провёл видеоселекторное совещание с руководителями медицинских организаций региона и посетил инфекционные госпитали Областной клинической больницы и Городской клинической больницы №5 г. Владимира.