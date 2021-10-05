Учительскую неделю в ВлГУ отметят аудиторией имени Перси Гурвича

В этом году в России впервые отмечается целая Учительская неделя – с 4 по 10 октября. В рамках педагогических торжеств во Владимирском госуниверситете откроется аудитория имени человека-легенды Перси Борисовича Гурвича.

Теперь аудитория №415-7 в корпусе Педагогического института на проспекте Строителей, 11 будет посвящена знаменитому учёному, профессору, «человеку мира» Перси Гурвичу. Напомним, Перси Борисович Гурвич – крупный ученый-востоковед, владевший 11 иностранными языками. Талантливый ученый-практик, автор более 200 научных работ, более 40 лет являлся заведующим кафедрой методики преподавания иностранных языков. Под его руководством защищено более 80 кандидатских диссертаций, он являлся научным консультантом многих докторских диссертаций. В перестройку Гурвич трижды избирался депутатом Горсовета, а в 1999 году он стал Почетным гражданином города Владимира.

В этом году исполнилось 102 года со дня рождения Перси Гурвича. Открытие аудитории имени ученого и педагога символично намечено на полдень 5 октября – День учителя. В именной аудитории побывают дочь и внучка Перси Борисовича - Алла и Тина Склизковы.