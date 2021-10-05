Пенсионеры Владимирской области рассчитывают на зарплату в 34 тысячи рублей

Служба исследований hh.ru изучила резюме соискателей пенсионного возраста и выяснила, в каких сферах они ищут работу и на какую заработную плату претендуют.

Доля резюме россиян пенсионного возраста в общем объеме предложения на рынке труда в России составляет всего 1%. Во Владимирской области пенсионерам принадлежат 0,9% резюме.

Чаще всего резюме пенсионеров можно встретить в профессиональных сферах «Домашний персонал», «Наука, образование», «Безопасность», «Медицина, фармацевтика» и «Бухгалтерия». Реже всего такие резюме встречаются в сферах «Маркетинг, реклама, PR», «Автомобильный бизнес» и «ИТ, интернет».

Пенсионеры из Владимирской области по активности на рынке труда оказались на 39 месте – 47% из них за последние два месяца обновили резюме или сделали хотя бы один отклик на вакансию. Самые активные соискатели-пенсионеры проживают в Кабардино-Балкарской республике – 72%.

Средняя заработная плата, на которую претендуют пенсионеры из 33 региона, составляет 34,3 тысячи рублей – это 34 место среди регионов страны. В среднем по России зарплатные ожидания пенсионеров составляют 41,7 тысячи рублей.