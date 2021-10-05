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Общество5 октября 2021 9:14

Во Владимире будут выть сирены, но реагировать на них не надо

Региональное управление МЧС России примет участие во всероссийской штабной тренировке
Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
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6 октября Владимирская область примет участие во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне. Цели тренировки – проверка готовности руководящего состава органов гражданской обороны к быстрому реагированию на какие-либо чрезвычайные ситуации.

В связи с этим в среду во всех регионах страны будут запускать системы оповещения населения регионального и муниципального уровней. Проще говоря, включат сирены, чтобы проверить их готовность. С 10.40 запланирована подача сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» через громкоговорители, а также последующее замещение эфира на общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалах (до 1 мин). Реагировать населению на это не надо.

МЧС России обращается к гражданам с просьбой сохранять спокойствие. Подача звуковых сигналов и замещение телеэфира являются плановыми. Кстати, в текущем году аналогичные проверки уже проходили 3 марта.