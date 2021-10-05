Владимирское "Торпедо" потерпело поражение в домашнем матче

4 октября владимирское "Торпедо" принимало у себя в гостях "Чертаново". Уже на 8-й минуте матча гол забили гости. На 30-й минуте правила нарушил вратарь черно-белых Артем Ковешников. Второй гол был забит с пенальти. Третий мяч в ворота "Торпедо" влетел на 71-й минуте.

Несмотря на это, черно-белые старались атаковать до последнего. И на 88-й минуте Никита Андреев все же сумел забить один мяч. Счет матча 1:3.

- За 30 дней - 8 игр. Нам это однозначно не по силам, - отметил главный тренер "Торпедо" Александр Акимов. - Нагрузка большая, кто-то травмированный, кто-то дисквалифицированный, кто-то устал. Это объективные причины. Но вины с себя не снимаем. Будем думать, как играть дальше, пока на этот вопрос у меня ответа нет.

Сейчас "Торпедо" занимает предпоследнее, десятое, место. Следующую встречу команда проведет 10 октября на выезде в Дзержинске, где сыграет с "Химиком".