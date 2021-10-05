На пожаре в Киржачском районе погиб мужчина

фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

5 октября в половине третьего ночи в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре дачного дома по адресу: Киржачский район, д. Соповские Землянки. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

Когда пожарные прибыли на место, горел дом, гараж и хозяйственная постройка. Пожарные не дали огню распространиться, на соседние строения и ликвидировали пожар на площади 114 квадратных метров.

На пожаре погиб мужчина 1957 года рождения. К ликвидации пожара привлекалось 3 единицы техники, 8 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.