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Общество5 октября 2021 8:07

Владимир занял 78 место по уровню зарплат

В первом полугодии года она составила 38,5 тысяч рублей
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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Владимир занял 78 строчку среди ста крупных городов России по уровню зарплат. Такой рейтинг составили РИА Новости по материалам Росстата.

В областном центре среднемесячная зарплата в первом полугодии года составила 38,5 тысяч рублей. Если сравнивать с прошлым годом, то она увеличилась на 9,2 процента.

Фиксированный набор товаров и услуг, по данным Росстата, в нашем регионе в июне составил 17,4 тысячи рублей, за год он вырос почти на 6 процентов. Сейчас на среднюю зарплату владимирцы могут купить 2,24 потребительского набора. В состав фиксированного набора включены 83 наименования товаров и услуг, в том числе 30 видов продовольственных товаров, 41 вид непродовольственных товаров и 12 видов услуг.

Если говорить о наших соседях, то хуже всего дело с зарплатами в Иваново (33,7 тысяч рублей). Лучше живут в Нижнем Новгороде (48 тысяч), Ярославль (42 тысячи).

Первые три строчки рейтинга занимают Салехард, Южно-Сахалинск и Москва.