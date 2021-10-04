На поле в Петушинском районе обнаружили опасный сорняк

Вредоносное растение обнаружили на участке сельхозназначения у деревни Господиново Петушинского района. В сентябре инспектор Россельхознадзора проконтролировал исполнение предписания собственником участка сельскохозяйственного назначения. На площади 38,5 га участка приказом Россельхознадзора установлена карантинная фитосанитарная зона и введен карантинный фитосанитарный режим по карантинному объекту повилике клеверной (Cuscuta trifolii Babingt). Постановлением губернатора Владимирской области наложен карантин.

Установлено, что предписание об устранении нарушения не исполнено в срок. Собственник земельного участка не провел мероприятия по локализации и ликвидации очагов карантинного объекта. Инспектор выявил многочисленные очаги карантинного сорного растения повилики в фазах цветения и увядания. Повилика это опасный, вредоносный сорняк, который паразитирует на многих видах растений, в том числе культурных. Растения испытывают дефицит питания, у них нарушаются внутренние процессы, замедляется рост и развитие, снижается сопротивляемость к заболеваниям и неблагоприятным условиям среды. В результате снижается урожай сельскохозяйственных культур и их качество. Повилика содержит алкалоиды, которые являются ядовитыми. Использование трав, пораженных сорняком, для корма животных может вызвать сильное отравление и даже летальный исход. Молоко животных становится некачественным и может быть опасным.

Собственнику участка направлены уведомления о возбуждении административных дел по ч. 1 ст. 19.5 и ст. 10.1, 10.3 КоАП РФ. Также выдано повторное предписание.