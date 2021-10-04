Во Владимире скончался преподаватель ВлГУ, ветеран войны Алексей Кузнецов

Алексей Кузнецов – участник Великой Отечественной войны. Он родился 23 февраля 1929 года в д. Кипелово Вологодской области. Когда началась война, его отца направили в лагерь строить бараки и землянки. 13-летний Алексей находился с ним, помогал пилить дрова, носить бревна, землю. Жили они в офицерской бане, выделенной для этого местной администрацией. 13 июня 1942 года отец погиб на земляных работах. Алексей остался один. В 1943 году его определили в детский дом в городе Буй Ярославской области, где он продолжил школьное обучение. Однажды в Буй приехали военные и в детском доме устроили прослушивание ребят для отбора в духовой оркестр. Алексею повезло: у него оказался неплохой музыкальный слух. Так он с двумя своими друзьями попал в духовой оркестр 38-го учебно-танкового полка, дислоцировавшегося в том же городе. В дальнейшем на базе учебного полка было создано Буйское танковое училище и организован музыкальный взвод, в котором Алексей играл и помогал в подсобном хозяйстве. После расформирования полка Алексей с двумя своими друзьями поступил на подготовительное отделение 9-й специальной артиллерийской школы Ленинграда. Вскоре школа была преобразована в артиллерийское училище, курсантом которого Алексей был с 1948 по 1951 гг. По окончании училища он был направлен в северную группу войск в Польшу. После сокращения войск северной группы поступил в Саратовский университет на заочное отделение исторического факультета и одновременно был заместителем командира дивизиона по политчасти в Татищеве. При формировании в Советской Армии ракетных войск был направлен в Марийскую республику заместителем командира полка по политчасти.

После увольнения из армии он переехал во Владимир, был депутатом Ленинского района, на кафедре политэкономии Кузнецов преподавал с 1979 по 2002 год. Алексей Евгеньевич поддерживал тесную связь с университетом: участвовал в праздничных и патриотических мероприятиях, уроках мужества, концертах, общении с молодежью.

Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР», медалью «За трудовую доблесть».

Алексей Кузнецов скончался 3 октября на 93 году жизни. Ректор ВлГУ Анзор Саралидзе и весь коллектив ВлГУ приносят самые искренние соболезнования его родным и близким.