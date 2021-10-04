Во Владимирской области отправили учиться за казеный счет 109 студентов-медиков

В 2021 году по целевому приему от департамента здравоохранения Владимирской области в медицинские вузы поступили 109 абитуриентов-целевиков. Их обучение оплачивает департамент, зато потом выпускники возвращаются работать в регион.

В Приволжский исследовательский медицинский университет Нижнего Новгорода зачислен 41 абитуриент, в Ивановскую государственную медицинскую академию – 38, в Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова – 12, в Ярославский государственный медицинский университет – 6, в Рязанский государственный медицинский университет и Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова – по 5, в Тверской государственный медицинский университет – 2.

Кроме того, 63 студента-медика зачислены в целевую ординатуру. Из них 14 – в Приволжский исследовательский медицинский университет, по 9 – в Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова и Московский государственный медико-стоматологический университет, 8 – в Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. Остальные зачислены в Российскую медицинскую академию непрерывного профессионального образования, национальные исследовательские центры и медицинские вузы Ижевска, Иванова и Рязани.