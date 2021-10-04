Александр Авдеев назначен врио губернатора Владимирской области

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Администрация Президента РФ сообщает, что временно исполняющим обязанности губернатора Владимирской области назначен Александр Авдеев.

"В связи с заявлением Губернатора Владимирской области Сипягина В.В. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 и подпунктом пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» постановляю принять отставку Губернатора Владимирской области Сипягина В.В. по собственному желанию. Назначить Авдеева Александра Александровича временно исполняющим обязанности Губернатора Владимирской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Владимирской области".

Указ вступил в силу с момента подписания, что означает, что уже в ближайшее время стоит ожидать приезда Авдеева во Владимир.