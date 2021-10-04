Владимирский "Облстройзаказчик" провалил аудит

Во время последнего заседания комитета ЗС по вопросам ЖКХ, строительства, транспорта, связи и дорожного хозяйства депутаты заслушали результаты очередной проверки Счётной палаты «Облстройзаказчик»?

Аудиторы проверили, насколько законно и эффективно государственное учреждение «Облстройзаказчик» использовало средства из региональной казны и внебюджетные деньги в 2020 и за истекший период 2021 года. Из областного бюджета учреждению направили субсидий на сумму 710 миллионов рублей для содержания имущества аэродрома «Добрынское» и на капитальные вложения в объекты капстроительства государственной собственности. Проверка обнаружила, что осваивались эти деньги крайне неэффективно, зато в деятельности «Облстройзаказчика» аудиторы выявили многочисленные нарушения законодательства - в том числе и коррупциогенного характера.

Перед депутатами Законодательного собрания отчитывался новый директор учреждения Дмитрий Грибов. Он признал, что пока особо похвастаться нечем, но пообещал свести к минимуму последствия прошлых нарушений и не допускать новых.