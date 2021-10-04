Во Владимирской области запретили массовые мероприятия, на которых собирается более 500 человек

Внесены новые изменения в указ губернатора Владимирской области от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности», направленном на противодействие распространению в регионе новой коронавирусной инфекции.

Теперь в нашей области до снятия режима повышенной готовности запрещено проведение массовых мероприятий с количеством участников более 500 человек. Исключение сделали для мероприятий,которые проходят в организациях образования, культуры с максимальным числом зрителей не более 50 процентов от общей вместимости зала при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, также для массовых физкультурных и спортивных мероприятий с максимальным числом зрителей не более 50 процентов зрительских мест от общей вместимости объекта спорта по согласованию с департаментом физической культуры и спорта Владимирской области.

При этом прийти на них могут только имеющие QR-код, подтверждающий наличие профилактической прививки от COVID-19 или перенесенную в последние 6 месяцев новую коронавирусную инфекцию.