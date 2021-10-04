Владимирец зарезал знакомого на глазах жены и детей

Как установил суд, вечером 10 февраля 2021 года между подсудимым и его знакомым, выпивавшиси дома спиртное, произошел конфликт. Хозяин дома несколько раз ударил гостя руками в область шеи, грудной клетки и подбородочной области, а затем ножом нанес обидчику не менее 6 ударов в грудь и конечности, причинив слепое, проникающее колото-резанное ранение левой половины грудной клетки с повреждением нижней доли левого легкого, сердечной сумки, передней стенки правого желудочка сердца и межжелудочковой перегородки и другие менее тяжкие телесные повреждения. Смерть потерпевшего наступила в тот же вечер на месте происшествия от указанного ранения, осложнившегося массивной кровопотерей и последующим травматическим (геморрагическим) шоком.

После произошедшего нападавший скрылся с места преступления, оставив орудие убийства в указанной квартире. При этом все происходило на глазах у жены подсудимого и ее старших детей, при этом женщина пыталась разнять мужчин.

Суд назначил Л. наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.