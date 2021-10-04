Почти 52 тысячи семей Владимирской области получили субсидию на оплату жилья и коммуналки в 2021 году

Департамент соцзащиты населения Владимирской области сообщил, что субсидию на оплату жилья и коммунальных услуг в 33 регионе в этом году получили 51 734 получателей (8,7 процента от общего числа семей, проживающих в регионе).

В среднем в месяц субсидии получают 50,5 тысячи семей, 14,5 тысячи (29 процентов) из них имеют доход ниже величины прожиточного минимума, 24,5 тысячи (49 процентов) из числа получателей – пенсионеры. В текущем году на финансирование этой меры поддержки из областного бюджета направлено более 740 млн рублей. Средний размер субсидии в месяц на одну семью составил 2100 рублей. У 35 процентов получателей (17,7 тысячи семей) субсидии и компенсации по ЖКУ полностью покрывают расходы на оплату жилья и коммунальных услуг.

Она предоставляется пользователям жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде, членам жилищного или жилищно-строительного кооператива, собственники жилого помещения, нанимателям жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде.