Во Владимирской области занято 92 процента коек для больных коронавирусом

Как сообщили в областной администрации, по состоянию на 4 октября в медицинских организациях региона действуют 1879 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 92,2 процента из них занято (1733), свободны 146 коек. В Областном госпитале для ветеранов войн 4 октября вновь открыт ковидный стационар на 25 коек. В ковидном госпитале Меленковской центральной районной больницы дополнительно развернуто 8 коек.

При этом в области, хоть и медленно, но выздоравливают пациенты с коронавирусом. 50201 пациент с Covid-19 в регионе выздоровели за все время пандемии, в том числе за минувшие сутки – 130 человек. Напомним, заболели при этом 224 жителя.

За период наблюдения в области отмечено 1989 летальных случаев (за прошедшие сутки новых летальных случаев не зафиксировано). В облздраве напоминают, что статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований.