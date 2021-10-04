В Киржаче депутат тайком сдавала имущество в аренду

По представлению прокуратуры Киржачского района депутат районного Совета привлечена к ответственности за нарушение законодательства о противодействии коррупции .

Прокуратурой Киржачского района проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии коррупции в части предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 - 2020 годов депутатами Совета народных депутатов Киржачского района. Как отмечают в областной прокуратуре, со стороны депутата Гусевой Т.Ю. выявлены факты сокрытия ею сведений о полученном доходе от сдачи имущества в аренду, а также о доходах по договорам об оказании юридических услуг.

В этой связи прокуратурой района в представительный орган СНД Киржачского района внесено соответствующее представление, по результатам рассмотрения которого Гусева Т.Ю. привлечена к мерам ответственности.