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Политика4 октября 2021 13:44

В Кремле получили заявление губернатора Владимира Сипягина об отставке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что оно находится на рассмотрении
Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
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4 октября во время общения с журналистами федеральных СМИ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос от отставке с поста губернатора Владимирской области Владимира Сипягина. Правда, ответ получился достаточно кратким.

"Получили. На рассмотрении. Вы будете проинформированы своевременно", - заявил Дмитрий Песков.

Напомним, что сейчас слухами усиленно муссируется дата - 4 октября. Якобы именно в понедельник будет назначен новый руководитель региона. Естественно, с приставкой "врио". Пока же после ухода Владимира Сипягина в Госдуму, администрация Владимирской области остается без руководства.