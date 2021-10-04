В Кремле получили заявление губернатора Владимира Сипягина об отставке

4 октября во время общения с журналистами федеральных СМИ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос от отставке с поста губернатора Владимирской области Владимира Сипягина. Правда, ответ получился достаточно кратким.

"Получили. На рассмотрении. Вы будете проинформированы своевременно", - заявил Дмитрий Песков.

Напомним, что сейчас слухами усиленно муссируется дата - 4 октября. Якобы именно в понедельник будет назначен новый руководитель региона. Естественно, с приставкой "врио". Пока же после ухода Владимира Сипягина в Госдуму, администрация Владимирской области остается без руководства.