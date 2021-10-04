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Общество4 октября 2021 13:04

Владимирцы по-прежнему недовольны медициной и дорогами

Также претензии есть и к коммунальщикам
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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918 обращений в открытых интернет-источниках зафиксировал Центр управления регионом по Владимирской области за последнюю неделю. Больше всего жаловались жители областной столицы (129 обращений), города Коврова (63) и Петушинского района (62), а самыми популярными площадками для обращений стали портал «Госуслуги. Решаем вместе» и социальная сеть «ВКонтакте». По-прежнему, больше всего нареканий к сфере здравоохранения – 287, ЖКХ и благоустройству – 238, дорогам – 217. Кстати, здравоохранение по числу жалоб и обращений д\лидирует уже несколько месяцев, больше претензий было только к состоянию дорог в период зимних снегопадов. В среднем на обращения владимирцам отвечают около четырех с половиной часов. Кстати, всего с начала 2021 года ЦУР обработал более 11 тысяч обращений жителей Владимирской области. Большая часть проблем, озвученных гражданами, касалась работы здравоохранения, ЖКХ, дорожного хозяйства и социальных гарантий. Не остаются без внимания и вопросы пенсионного законодательства.