В Гусь-Хрустальном парень возил в своей машине ведро с коноплей

В Гусь-Хрустальном поймали 28-летнего мужчину с крупной партией наркотиков, сообщает пресс-служба областного УМВД.

В июле текущего года сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков получили информацию о том, что парень может быть причастен к незаконному обороту наркотиков. В итоге, молодого человека задержали на одной из улиц районного центра. В автомобиле подозреваемого оперативники обнаружили и изъяли металлическое ведро с коноплей, общая масса которой в сухом виде составила более 448 граммов.

Как установили оперативники, подозреваемый вырастил коноплю на своем приусадебном участке, после чего хранил для личного потребления. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере). Уголовное дело направлено в суд. Парню может грозить срок до десяти лет.