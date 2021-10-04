У владимирского департамента здравоохранения появился новый директор Константин Баранов

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У владимирского департамента здравоохранения, спустя более чем полгода, наконец-то, появился новый директор. Им стал Константин Николаевич Баранов. Эту информацию "КП-Владимир" подтвердили непосредственно в департаменте.

Константин Баранов до этого занимал должность советника губернатора Владимира Сипягина по вопросам медицины. Эту должность он занял в начале лета 2021 года. До этого он работал в Калужской области, где руководил местным министерством здравоохранения. За несколько месяцев пребывания во Владимирской области Константин Баранов был мало заметен. Впрочем, должность у него для этого не была сильно публичной.

Что касается департамента здравоохранения, то ведомство оставалось без руководителя с 19 марта, когда пост директор покинула Елена Утемова. После этого исполняющим обязанности оставался Александр Жестков.